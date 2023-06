Il pontefice si riaffaccia su Piazza San Pietro dopo l'intervento chirurgico al Gemelli

Papa Francesco è tornato a recitare l’Angelus in Piazza San Pietro dopo l’intervento chirurgico per laparocele incarcerato, al quale è stato sottoposto il 7 giugno presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma. “Desidero esprimere la mia gratitudine per chi ha manifestato affetto, premura e amicizia” durante il ricovero, “e assicurato il sostegno della preghiera”, ha dichiarato il Santo Padre affacciandosi alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano. “Questa vicinanza per me è stata di grande aiuto e conforto. Grazie di cuore”, ha aggiunto Bergoglio.

