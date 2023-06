Si è fermato a ringraziare le forze dell'ordine e ha salutato le persone presenti all'esterno della Porta del Perugino

Papa Francesco è rientrato in Vaticano. Il Santo Padre si è fermato per alcuni minuti alla Porta del Perugino, l’ingresso più vicino a Casa Santa Marta, per salutare e ringraziare le forze dell’ordine offrendo loro un dono contenuto in una busta bianca. Il pontefice, nel tragitto in auto dall’istituto di Santa Maria Bambina alla Porta del Perugino, ha tenuto il finestrino abbassato e la mano alzata per salutare le persone.

Particolarmente sorpresi ed entusiasti i gruppi di turisti che lo hanno incrociato davanti all’ex Sant’Uffizio. Subito dopo le dimissioni dall’ospedale Gemelli, Francesco si è recato prima ad omaggiare la Madonna a Santa Maria Maggiore per poi fermarsi dalle suore dell’Istituto Maria Santissima Bambina, in via Paolo VI, riunite in questi giorni nel Capitolo Generale.

