Il Pontefice è stato dimesso dopo dieci giorni di ricovero

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dopo dieci giorni di ricovero. Il Pontefice era stato operato il 7 giugno scorso per un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. All’uscita dall’ospedale romano Bergoglio ha salutato la folla che lo ha applaudito e acclamato.

In seguito si è recato a Santa Maria Maggiore, dove si è fermato in preghiera davanti all’icona di Maria, Salus Populi Romani e infine è tornato nella residenza di Santa Marta, in Vaticano. Il Papa passerà qui la convalescenza, come spiegato da Sergio Alfieri, il chirurgo che lo ha operato.

