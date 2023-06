Il Pontefice è ricoverato dopo l'intervento all'addome

Fedeli e fan di Papa Francesco, ancora ricoverato al Policlino Gemelli, hanno deposto fiori, corone e candele fuori dal nosocomio romano come segno di vicinanza e preghiera verso il Pontefice. La Santa Sede ha reso noto che secondo l’equipe medica il Santo Padre “ha riposato durante la notte”. “Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e il decorso post operatorio è regolare”, spiegano i medici che hanno poi aggiunto: “ha iniziato a mobilizzarsi trascorrendo gran parte della mattina in poltrona. Ciò gli ha consentito la lettura dei quotidiani e la ripresa iniziale del lavoro”.

