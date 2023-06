Per il Santo Padre un esame diagnostico di medicina nucleare

Papa Francesco si trova all’Ospedale Gemelli di Roma per un controllo programmato. A quanto apprende LaPresse il Santo Padre si è recato stamattina al Centro di Medicina dell’Invecchiamento (Cemi) del policlinico universitario per effettuare un esame diagnostico. Si tratterebbe di un esame di medicina nucleare necessario per fornire informazioni su organi interni e tessuti.

Controllo di 30 minuti

Il controllo di Papa Francesco è iniziato alle 10.40 ed è terminato intorno alle 11.20. A marzo Papa Francesco era già stato ricoverato nell’ospedale romano per una infezione respiratoria.

