Il Pontefice ha ricevuto in udienza i dirigenti e il personale di Ita Airways

Papa Francesco si prepara per i prossimi viaggi. “Fra due settimane, a Dio piacendo, partirò per il 41° pellegrinaggio andando a visitare l’Ungheria. E poi ci sarà Marsiglia, e la Mongolia e tutte le cose che sono in lista d’attesa”, ha detto il Pontefice ricevendo in udienza i Dirigenti e il Personale della Società ITA Airways e a cui ha ricordato i 104 viaggi di Giovanni Paolo II e quelli di Benedetto XVI.

“Voi rappresentate ‘le ali del Papa‘ – ha aggiunto il Papa – o. È un servizio molto prezioso, che richiede competenza, cura e attenzione a tanti particolari, compresa la non facile logistica: lo sa bene il Papa che – come vedete – ha qualche problema di mobilità, ma grazie al vostro aiuto continua a viaggiare!”. Infine Bergoglio ha rimarcato l’importanza dei viaggi ” per confermare i fratelli nella fede, per essere vicino a chi soffre, per aiutare chi si impegna per la pace”.

