Bergoglio a San Pietro: "Aiutare l'amato popolo ucraino nel cammino verso la pace"

Confortare i “feriti e quanti hanno perso i propri cari a causa della guerra” e far sì che “i prigionieri possano tornare sani e salvi alle loro famiglie”. È il messaggio di Papa Francesco per il conflitto russo-ucraino durante la benedizione ‘Urbi et Orbi’ della Pasqua nella quale viene concessa l’indulgenza plenaria a tutti i fedeli radunati in piazza San Pietro e quelli collegati via radio, tv e internet con il Vaticano. Bergoglio ha chiesto di aiutare “l’amato popolo ucraino nel cammino verso la pace” e diffondere “la luce pasquale sul popolo russo”.

