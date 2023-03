Il Pontefice: "Esprimo a tutti gratitudine per la vicinanza e la preghiera"

Papa Francesco ha scritto un tweet dal Policlinico Gemelli, dove è ricoverato in seguito a un’infezione polmonare. “Sono toccato dai tanti messaggi ricevuti in queste ore ed esprimo a tutti la mia gratitudine per la vicinanza e la preghiera”, ha dichiarato il Pontefice sul social.

Sono toccato dai tanti messaggi ricevuti in queste ore ed esprimo a tutti la mia gratitudine per la vicinanza e la preghiera. — Papa Francesco (@Pontifex_it) March 30, 2023

