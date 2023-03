Il cordoglio del pontefice durante l'udienza generale

“Preghiamo per i migranti morti ieri in un tragico incendio a Ciudad Juárez, in Messico, perché il Signore li accolga nel suo Regno e dia conforto alle loro famiglie. Preghiamo per loro”. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza generale.

