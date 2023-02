Il Pontefice ha espresso il suo dolore per le vittime della tragedia al largo delle coste della Calabria

Il Papa ha voluto esprimere il suo dolore per il naufragio avvenuto al largo delle coste della Calabria, costato la vita a decine di migranti. “Ho saputo con dolore del naufragio avvenuto sulla costa calabrese presso Crotone. Già sono stati recuperati 40 morti tra cui molti bambini. Prego per ognuno di loro, per i dispersi e per gli altri migranti sopravvissuti. Ringrazio quanti hanno portato soccorso e coloro che stanno dando accoglienza. La Madonna sostenga questi nostri fratelli e sorelle”, ha dichiarato Francesco al termine dell’Angelus. Bergoglio domenica mattina ha anche ricordato le violenze che proseguono in Medioriente tra palestinesi e israeliani: “Tante persone uccise, anche bambini, il dialogo prevalga sull’odio e la vendetta”, chiede il Papa.

