Il Pontefice all'udienza generale: "Ringrazio quanti si stanno impegnando per portare soccorso"

“Il mio pensiero in questo momento va alle popolazioni della Siria e della Turchia duramente colpite dal terremoto che ha causato migliaia di morti e feriti”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’udienza generale, in aula Paolo VI. “Con commozione prego per loro ed esprimo la mia vicinanza a questi popoli, ai famigliari delle vittime e a tutti coloro che soffrono per questa devastante calamità. Ringrazio quanti si stanno impegnando per portare soccorso e incoraggio tutti alla solidarietà con quei territori in parte già martoriati da una lunga guerra. Preghiamo insieme perché questi nostri fratelli e sorelle possano andare avanti davanti a questa tragedia e chiediamo alla Madonna che li protegga”, ha aggiunto Bergoglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata