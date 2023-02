Si chiude il suo viaggio di sei giorni in Africa

Papa Francesco è partito dal Sud Sudan chiudendo il suo viaggio di sei giorni in Africa. Il Pontefice ha lasciato l’aeroporto internazionale di Giuba alla volta di Roma dopo un pellegrinaggio che lo ha visto protagonista nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan. Il suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino è atteso per le 17.15.

