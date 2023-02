Ultime ore di Bergoglio in Sud Sudan, domani il rientro a Roma

Sabato mattina, dopo aver celebrato la Messa in privato, Papa Francesco si è trasferito in auto alla Cattedrale di Santa Teresa di Giuba, in Sud Sudan, per l’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e le consacrate ed i Seminaristi. Al suo arrivo, Bergoglio è accolto dall’Arcivescovo di Giuba. Ultime ore del Pontefice nel paese africano, domenica il rientro a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata