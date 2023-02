Il Santo Padre ha ascoltato in silenzio le testimonianze delle atrocità che alcuni di loro hanno subito

Papa Francesco ha incontrato le vittime di atroci violenze nel Congo orientale, dove proseguono senza sosta i combattimenti nel Paese. Ha ascoltato in silenzio le testimonianze dirette delle atrocità che alcuni di loro hanno subito: un giovane che ha assistito alla decapitazione del padre; una ragazza adolescente “violentata come un animale” per mesi; un ex schiavo sessuale costretto al cannibalismo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata