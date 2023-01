Prima tappa del viaggio in Africa: "Sarà bellissimo"

ll Papa è arrivato a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, prima tappa del suo viaggio in Africa, accolto dal primo ministro Jean-Michel Sama Lukonde. “Porto un messaggio di pace e di riconciliazione”, ha detto il Pontefice in una lettera al capo dello Stato Mattarella. Sull’aereo ha espresso rammarico per non poter andare nel Nord Kivu, flagellato dalla guerra civile. Venerdì il Papa andrà poi in Sud Sudan.

