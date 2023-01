Bergoglio: "Con Ratzinger ho perso un papà"

Papa Francesco ha criticato le leggi che criminalizzano l’omosessualità come “ingiuste”, dicendo che Dio ama tutti i suoi figli così come sono e ha invitato i vescovi cattolici che sostengono le leggi ad accogliere le persone LGBTQ nella chiesa. “Essere omosessuali non è un crimine”, ha detto durante un’intervista con l’Associated Press. “Non è un crimine. ‘Sì, ma è un peccato’. Va bene, ma prima distinguiamo tra peccato e crimine. È peccato anche mancare di carità gli uni verso gli altri”, ha aggiunto. Dichiarando tali leggi “ingiuste”, Francesco ha detto che la Chiesa cattolica può e deve lavorare per porvi fine. “Deve fare questo. Deve fare questo”, ha specificato. Francesco ha citato il Catechismo della Chiesa cattolica per dire che i gay devono essere accolti e rispettati, e non dovrebbero essere emarginati o discriminati. “Siamo tutti figli di Dio, e Dio ci ama così come siamo e per la forza che ciascuno di noi combatte per la propria dignità”, ha detto Francesco parlando all’AP nell’albergo vaticano dove vive.

