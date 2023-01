Il Santo Padre durante l'Angelus in Piazza San Pietro: "Basta morti"

“La violenza spegne la speranza di una giusta soluzione dei problemi”. Così Papa Francesco durante l’Angelus, con un pensiero e una preghiera per il Perù.”Incoraggio tutte le parti coinvolte a intraprendere la via del dialogo tra fratelli della stessa nazione, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti umani – aggiunge – mi unisco ai vescovi peruviani nel dire no alla violenza, ‘no mas muertes'”.

