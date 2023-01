Il Pontefice cita l'esempio di Giovanni Battista durante l'Angelus con i fedeli e i pellegrini riuniti in piazza San Pietro

“Con questo suo spirito di servizio, con la sua capacità di fare posto, Giovanni il Battista ci insegna una cosa importante: la libertà dagli attaccamenti”. É quanto ha detto Papa Francesco in un passaggio dell’Angelus pronunciato in piazza San Pietro. Per il Santo Padre “è facile attaccarsi a ruoli e posizioni, al bisogno di essere stimati, riconosciuti e premiati. E questo, pur essendo naturale, non è una cosa buona, perché il servizio comporta la gratuità, il prendersi cura degli altri senza vantaggi per sé, senza secondi fini. Farà bene anche a noi coltivare, come Giovanni, la virtù di farci da parte al momento opportuno, testimoniando che il punto di riferimento della vita è Gesù”. “Liberarsi dagli attaccamenti del proprio io e saper farsi da parte costa, ma è molto importante: è il passo decisivo per crescere nello spirito di servizio”, ha precisato il Papa.

Papa Francesco, nel corso dell’Angelus, ha sottolineato l’importanza dello “spirito di servizio” di Giovanni Battisa che “era stato inviato a preparare la strada al Messia e l’aveva fatto senza risparmiarsi”. “Umanamente si potrebbe pensare che gli venga riconosciuto un ‘premio’, un posto di rilievo nella vita pubblica di Gesù – dice Giovanni Battista – . Invece no. Giovanni, compiuta la sua missione, sa farsi da parte, si ritira dalla scena per fare posto a Gesù”.

