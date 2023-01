La presidente del Consiglio ha presentato al Santo Padre i suoi più stretti collaboratori

Giorgia Meloni è stata accolta dal picchetto d’onore della Guardia svizzera pontificia in Vaticano per l’udienza con Papa Francesco. Un clima cordiale quello che ha caratterizzato l’incontro tra la presidente del Consiglio e il Santo Padre con la premier che è sembrata impressionata dagli ambienti: “Qui davvero c’è un’infinità da raccontare”, ha esclamato Meloni che ha poi presentato a Bergoglio i suoi più stretti collaboratori: il sottosegratario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, “una persona con la quale io lavoro da tanti anni, un grande giurista e un grande cattolico”. Poi Carlo Deodato, segretario generale di Palazzo Chigi, “Da lui dipende tutti il funzionamento della macchina”, ha detto Meloni. “Preghi per la macchina di Palazzo Chigi, ne ha bisogno. Noi preghiamo per lei”, ha detto Deodato al Santo Padre.

