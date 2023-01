Ci sono anche i ministri italiani, oltre a Meloni e Mattarella. Centotrenta cardinali per l'addio a Benedetto XVI

Il mondo in Vaticano per i funerali di Papa Ratzinger. Oltre alle massime cariche istituzionali italiane, come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, sono presenti infatti leader da tutto il mondo.

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier è a San Pietro, così come il cancelliere Olaf Scholz. Per l’Italia presenti il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini.

Presenti anche i Reali di Spagna, con la Regina Sofia.

Per i funerali del Papa emerito Benedetto XVI in piazza San Pietro ci sono circa 130 cardinali. Presenti tante persone in abiti tradizionali bavaresi, luogo d’origine di Ratzinger.

Dal Belgio il Re Filippo e la Regina Mathilde; dalla Polonia il presidente Andrzej Duda; dal Portogallo, il presidente Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Dall’Ungheria, la presidente Katalin Novák, mentre dalla Francia il ministro Gérard Darmanin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata