Le parole di Bergoglio durante l'udienza nell'Aula Paolo VI

“Cari pellegrini di lingua tedesca, con le parole del nostro caro defunto Benedetto XVI voglio ricordarvi: ‘Chi crede non è mai solo’. Chi ha Dio come Padre ha molti fratelli e sorelle. In questi giorni sperimentiamo in modo particolare quanto questa comunità di fede sia universale e che non finisce neanche con la morte. Dio vi benedica”. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI salutando i pellegrini tedeschi.

