La causa civile nei confronti di Papa Ratzinger, Papa emerito Benedetto XVI, in Germania prosegue nonostante la sua morte. Lo ha confermato una portavoce del tribunale distrettuale di Traunsetin, come riporta il Servizio stampa evangelico tedesco (Epd) in una nota. La causa è stata intentata da una vittima di abusi da parte dell’ex sacerdote Peter H, nel periodo in cui Joseph Ratzinger era arcivescovo di Monaco. La causa intende accertare possibili occultamenti degli abusi da parte del papa emerito. L’uomo, che ha chiesto un risarcimento danni, ha intentato causa anche contro l’ex arcivescovo di Monaco cardinale Friedrich Wetter, oltre che contro l’ex sacerdote Peter H. Secondo il codice di procedura civile, l’azione legale dovrebbe essere sospesa dopo la morte di una delle parti, ha spiegato una portavoce del tribunale al Servizio stampa evangelico tedesco. Ma, ha sottolineato la portavoce, essendo il papa emerito rappresentato da uno studio legale, in questo caso gli avvocati potrebbero chiedere un rinvio fino a quando non saranno identificati gli eredi di Benedetto XVI. Al momento, dunque, prosegue il procedimento “a carico degli eredi”.

