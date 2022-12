Il cardinale e presidente della Cei si è rivolto a tutti i poliziotti parlando al microfono di una volante a Bologna

Auguri speciali da parte del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, agli uomini e alle donne della Polizia. Dopo aver celebrato la messa di mezzanotte nella Cattedrale di San Pietro a Bologna Zuppi è uscito per salire sull’auto della Polizia e accanto al Commissario Perciballi dal microfono della radio della Volante in servizio davanti la Cattedrale ha rivolto gli auguri di Natale a tutti i poliziotti e a tutti gli operatori.”Sono il vescovo Matteo e volevo fare gli auguri di Natale a tutti voi che ci aiutate e ci garantite la sicurezza anche in questa notte, in tutte le notti e i giorni. Un grande ringraziamento, oltre che gli auguri, anche perché molti di voi hanno dei pezzi di vita un po’ distanti. Che sia un Natale di luce che ci aiuti a vedere anche nelle difficoltà più grandi la presenza di Dio. Auguri a tutti voi e grazie per quello che fate”, ha detto il presidente dei vescovi italiani parlando al microfono.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata