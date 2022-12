Nuovo appello del Pontefice per la popolazione ucraina durante l'udienza generale del mercoledì

Nuovo appello per il popolo ucraino di Papa Francesco. Il Pontefice, al termine dell’udienza generale del mercoledì, ha chiesto, in vista del Natale, di fare meno regali e inviare i risparmi agli ucraini che “soffrono”.

“È bello festeggiare il Natale, ma abbassiamo il livello delle spese, facciamo un Natale più umile e inviamo quello che risparmiamo al popolo ucraino che soffre e ha bisogno”, ha dichiarato Bergoglio, arrivato nell’aula Paolo VI, appoggiato a un bastone. Al suo ingresso nella sala, i pellegrini e i fedeli provenienti dall’Italia e da ogni parte del mondo, si sono alzati in piedi tributando al Santo Padre una ovazione, accompagnata da un applauso.

Papa: “Il mondo ha bisogno di pace”

“Il mondo ha tanto bisogno di pace”, ha detto ancora Francesco, rivolgendosi ai pellegrini di lingua austriaca presenti. Continuando il ciclo di catechesi sul Discernimento, il Papa ha incentrato la sua meditazione sul tema: ‘La vigilanza’. “Se manca la vigilanza, è molto forte, come dicevamo, il rischio che tutto vada perduto. Non si tratta di un pericolo di ordine psicologico, ma di ordine spirituale, una vera insidia dello spirito cattivo”, ha detto il Papa nel corso dell’udienza generale. Il ‘Maligno’ “aspetta proprio il momento in cui noi siamo troppo sicuri di noi stessi, quando tutto va bene, quando le cose vanno ‘a gonfie vele’ e abbiamo, come si dice, ‘il vento in poppa'”, ha spiegato. Senza essere “vigilanti” si corre il rischio che “il ‘guastafeste’ e cioè il Maligno, possa rovinare tutto, facendoci tornare al punto di partenza, anzi, in una condizione ancora peggiore. Ecco perché è indispensabile essere vigilanti”.

“La vigilanza è segno di saggezza, è segno soprattutto di umiltà, che è la via maestra della vita cristiana”, ha dichiarato Francesco, nel corso dell’udienza generale. “L’esperienza lo conferma – ha affermato -. Ciascuno può anche verificarlo ripensando alla propria storia personale. Non basta fare un buon discernimento e compiere una buona scelta. Bisogna rimanere vigilanti”. “Se io domandassi oggi a ognuno di voi – ha aggiunto a braccio – cosa sta succedendo nei vostri cuori, non sapreste dire tutto”. “Tutti”, per il Santo Padre, hanno bisogno di un “atteggiamento di vigilanza” affinché “il processo di discernimento vada a buon fine. In effetti, nella sua predicazione Gesù insiste molto sul fatto che il buon discepolo è vigilante, non si addormenta, non si lascia prendere da eccessiva sicurezza quando le cose vanno bene, ma rimane attento e pronto a fare il proprio dovere”, ha sottolineato Francesco. La vigilanza è una “disposizione d’animo dei cristiani che aspettano la venuta finale del Signore; ma si può intendere anche come l’atteggiamento ordinario da tenere nella condotta di vita, in modo che le nostre buone scelte, compiute a volte dopo un impegnativo discernimento, possano proseguire in maniera perseverante e coerente e portare frutto”, ha concluso il Santo Padre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata