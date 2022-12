Le lacrime durante la preghiera recitata dal Santo Padre ai piedi della statua dell'Immacolata a piazza di Spagna a Roma

“Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino per la pace che da tempo chiediamo al Signore”. È un passaggio della preghiera recitata da Papa Francesco ai piedi della statua dell’Immacolata a piazza di Spagna, per la tradizionale cerimonia dell’8 dicembre. Il Papa si è commosso e si è fermato per un momento, in lacrime. Poi ha proseguito: “Invece devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra martoriata. Ma in realtà noi tutti sappiamo che tu sei con loro e con tutti i sofferenti, così come fosti accanto alla croce del tuo Figlio. Grazie, Madre nostra. Guardando a te, che sei senza peccato, possiamo continuare a credere e sperare che sull’odio vinca l’amore, sulla menzogna vinca la verità, sull’offesa vinca il perdono, sulla guerra vinca la pace. Così sia”.

