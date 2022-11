Il discorso del Santo Padre per la chiusura del 'Bahrain Forum For Dialogue' ad Alawi

“Rivolgo a tutti il mio accorato appello perché si ponga fine alla guerra in Ucraina e si avviino seri negoziati di pace“. Così Papa Francesco nel suo discorso al Sakhir Royal Palace, ad Awali, per la chiusura del ‘Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata