La visita segna il secondo viaggio del Santo Padre in uno Stato arabo del Golfo

Ultimi preparativi per accogliere Papa Francesco in Bahrain. Il Pontefice si recherà in visita dal 3 al 6 novembre per partecipare a una conferenza sponsorizzata dal governo sul dialogo tra Oriente e Occidente e per svolgere il suo ministero presso la piccola comunità cattolica del Bahrain, nell’ambito del suo impegno a perseguire il dialogo con il mondo musulmano. La visita segna il secondo viaggio di Francesco in uno Stato arabo del Golfo e il secondo in una nazione a maggioranza musulmana in altrettanti mesi, a riprova del fatto che il dialogo con il mondo musulmano è diventato una pietra miliare del suo quasi decennale pontificato. Nel 2019 ha visitato gli Emirati Arabi Uniti e a settembre si è recato in Kazakistan per un incontro con i leader religiosi. Oltre a incontrare i leader musulmani in Bahrain, celebrerà anche una messa nello stadio nazionale per la comunità cattolica del Paese, composta per la maggior parte da lavoratori espatriati dalle Filippine e dall’India. La comunità cattolica, composta da circa 161.000 persone, è entusiasta di accogliere Francesco, il primo pontefice a visitare il Bahrain.

