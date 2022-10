Il pontefice ha presieduto, nella Basilica di San Pietro, la messa in occasione del 60esimo anniversario dell’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II

Papa Francesco ha presieduto, nella Basilica di San Pietro, la messa in occasione del 60esimo anniversario dell’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II. “La Chiesa è comunione. Il diavolo, invece, vuole seminare la zizzania della divisione. Non cediamo alle sue lusinghe, non cediamo alla tentazione della polarizzazione“, ha esortato Bergoglio che ha aggiunto: “Quante volte, dopo il Concilio, i cristiani si sono dati da fare per scegliere una parte nella Chiesa, senza accorgersi di lacerare il cuore della loro Madre!. Quante volte si è preferito essere ‘tifosi del proprio gruppo’ anziché servi di tutti, progressisti e conservatori piuttosto che fratelli e sorelle, ‘di destra’ o ‘di sinistra’ più che di Gesù”.

