Il Pontefice ad Assisi incontra i giovani: "Siete chiamati a diventare artigiani e costruttori della casa comune"

(LaPresse) “State vivendo la vostra giovinezza in un’epoca non facile: la crisi ambientale, poi la pandemia e ora la guerra in Ucraina e le altre guerre che continuano da anni in diversi Paesi, stanno segnando la vostra vita”. Così il Papa ad Assisi all’evento ‘Economy of Francesco’, incontrando i giovani. “La nostra generazione vi ha lasciato in eredità molte ricchezze, ma non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace. Voi siete chiamati a diventare artigiani e costruttori della casa comune, una casa comune che sta andando in rovina”, ha aggiunto il Pontefice.

