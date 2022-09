Il Pontefice ad Assisi ha incontrato i giovani economisti, imprenditori e changemaker di oltre 100 Paesi

(LaPresse) L’incontro del Papa coi giovani ad Assisi per l’evento ‘Economy of Francesco” si è concluso con la firma del Patto, ovvero dell’assunzione degli impegni da parte dei giovani, sottoscritto dal Pontefice. Il Santo Padre ha incointrato i giovani economisti, imprenditori e changemaker giunti da oltre 100 Paesi del mondo per la terza edizione dell’evento, la prima in presenza.

