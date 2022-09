Le parole del pontefice in vista del voto in Italia del 25 settembre

(LaPresse) Il fatto che in Italia ci siano stati “20 governi nell’ultimo secolo” “non lo condanno né critico, non so spiegarlo” ma poi “se i governi si cambiano così ci sono tante domande da fare. Perché oggi essere politico è una strada difficile. Essere un grande politico che si mette in gioco per i grandi valori della Patria non per interessi, per la poltrona”. Dunque, in Italia come negli altri Paesi bisogna “cercare grandi politici” che abbiano “la capacità di fare politica, che è un’arte. È una vocazione nobile la politica”. Così Papa Francesco, rispondendo ai giornalisti a bordo dell’aereo che lo riporta in Italia dopo il viaggio in Kazakistan, parlando delle imminenti elezioni in Italia.”Io ho conosciuto due presidenti italiani di altissimo livello: Napolitano e l’attuale (Sergio Mattarella, ndr). Poi gli altri politici non li conosco”. E aggiunge: “dobbiamo lottare per aiutare i nostri politici a mantenere il livello nell’alta politica, non la politica di basso livello che non aiuta a niente. Che anzi, tira giù lo Stato che si impoverisce”. Il Papa chiarisce di parlare “di politica in genere” perché “di politica italiana non ne capisco. Soltanto il dato dei 20 governi” che “è un po’ strano, ma ognuno ha il suo modo di ballare il tango”.

