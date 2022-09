Secondo giorno di viaggio per il Pontefice

(LaPresse) Papa Francesco accolto tra gli applausi all’Expo Grounds, il centro espositivo internazionale costruito per l’Expo 2017 in Kazakistan dive celebrerà la Santa Messa. Il Pontefice è arrivato a bordo della ‘Papa mobile’. Al termine della celebrazione, dopo il saluto dell’Arcivescovo di Maria Santissima in Astana, Mons. Tomash Bernard Peta, prima della benedizione finale il Santo Padre rivolgerà ai fedeli e ai pellegrini presenti alcune parole di ringraziamento.

