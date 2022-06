Così Francesco dopo la recita del 'Regina Caeli' nella domenica di Pentecoste: "Sì fermi macabra distruzione città"

(LaPresse) “L’incubo della guerra è la negazione del sogno di dio. Popoli che si scontrano, popoli che si uccidono. Gente che anziché avvicinarsi, viene allontanata dalle proprie case. È un’escalation sempre più pericolosa per tutti. Non portate l’umanità alla rovina per favore. Non portate l’umanità alla rovina”. Lo ha detto Papa Francesco dopo la recita del ‘Regina Caeli’ nella domenica di Pentecoste. “Si mettano in atto veri negoziati, concrete trattative per un cessate il fuoco e per una soluzione sostenibile”, ha chiesto il Pontefice che ha fatto anche un nuovo appello per fermare la “macabra distruzione di città”.

