Legge elettorale, Schlein: "Elezioni a settembre? Noi pronti in qualunque momento"

La segretaria del Pd, Elly Schlein, intervistata da Rtl 102.5 ha dichiarato che l’opposizione è pronta “in qualunque momento” ad andare a elezioni. Schlein ha dichiarato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “dovrebbe trarre le conseguenze” dopo che la maggioranza ieri è andata sotto sulla legge elettorale alla Camera; “si è aperta una crisi di governo”, ha detto.

Alla domanda poi su quale sia per lei l’orizzonte temporale per nuove elezioni e se sia d’accordo con Matteo Renzi, che ha chiesto di andare al voto a settembre, la leader Dem ha risposto: “Noi saremo pronti con le opposizioni in qualunque momento, perché la vera notizia di ieri è che è crollata tutta la narrazione di questo governo che si basava sull’idea di una maggioranza solida e compatta e di divisioni presunte fra le opposizioni. Ieri la fotografia chiara al Paese è stata il contrario, c’è stata una maggioranza divisa, è bastata la prima prova di un voto segreto, mentre tutte le opposizioni hanno agito unitariamente ieri”.