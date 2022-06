Il messaggio del Pontefice che è tornato a parlare delle ferite dell'umanità sconvolta da malattie, fame, esili, guerre

(LaPresse) Messaggio di Papa Francesco in occasione della Veglia ecumenica di Pentecoste organizzata da Charis International. Il Pontefice ha diffuso un videomessaggio in spagnolo in cui è tornato a parlare delle ferite dell’umanità: le malattie, la fame, gli esili e soprattutto le guerre dall’invasione dell’Ucraina, alla situazione in Yemen, passando da quella che riguarda il popolo Rohingya del Libano. “La pace comincia nell’amore per il nemico, per chi non la pensa come me”, ha detto Bergoglio.

