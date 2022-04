Migliaia di persone e altrettante fiaccole alla celebrazione del rito del Venerdì Santo

Papa Francesco è arrivato al Colosseo per la celebrazione della Via Crucis. Ad attenderlo migliaia di persone con in mano una fiaccola. “Signore, converti al tuo cuore i nostri cuori ribelli, perché impariamo a seguire progetti di pace; porta gli avversari a stringersi la mano, perché gustino il perdono reciproco; disarma la mano alzata del fratello contro il fratello, perché dove c’è l’odio fiorisca la concordia. Fa’ che non ci comportiamo da nemici della croce di Cristo, per partecipare alla gloria della sua risurrezione. Amen”. E’ il post scritto da Papa Francesco su Twitter prima dell’inizio della Via Crucis al Colosseo dove la tredicesima stazione sarà affidata ad una famiglia ucraina e una russa.

Sono circa 10mila le persone accorse per la Via Crucis presieduta da Papa Francesco al Colosseo, secondo fonti della Segreteria di Stato della Santa Sede.

I media ucraini non trasmettono la Via Crucis in segno di protesta

I media cattolici online come Ugcc Live Tv, la rivista cattolica Credo, Radio Maria e EWTN Ucraina così come le tv nazionali ucraine hanno deciso di non trasmettere quest’anno la Via Crucis in diretta dal Colosseo. Lo riporta il Sir riportando quanto dichiarato dall’agenzia religiosa ucraina Risu. “Questi media – si legge su Risu – hanno quasi sempre coperto tutti gli eventi importanti in Vaticano. L’ultimo evento trasmesso è stata la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria di Russia e Ucraina da parte da parte del Pontefice”. La decisione è stata presa a seguito della decisione di far portare la croce alla tredicesima stazione della Via Crucis da una donna ucraina e da una russa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata