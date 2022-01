La preghiera del Pontefice al termine dell'Angelus

(LaPresse) Durante l’Angelus di oggi, Papa Francesco ha rivolto un pensiero a quanto sta accadendo in Kazakistan in questi ultimi giorni: “Ho appreso con dolore che vi sono state vittime durante le proteste in Kazakistan – ha detto il Pontefice – prego per loro e per i familiari e auspico che si ritrovi armonia sociale attraverso il dialogo, la giustizia e il bene comune”.

