Il Pontefice a Lesbo incontra i profughi: "Sono qui per dirvi che vi sono vicino"

(LaPresse) “È triste sentir proporre, come soluzioni, l’impiego di fondi comuni per costruire muri. Certo, si comprendono timori e insicurezze, difficoltà e pericoli. Si avvertono stanchezza e frustrazione, acuite dalle crisi economica e pandemica, ma non è alzando barriere che si risolvono i problemi e si migliora la convivenza. È invece unendo le forze per prendersi cura degli altri secondo le reali possibilità di ciascuno e nel rispetto della legalità, sempre mettendo al primo posto il valore insopprimibile della vita di ogni uomo”. Lo dice Papa Francesco incontrando i migranti del Reception and Identification Centre di Mitilene, nell’isola greca di Lesbo.

