(LaPresse) Mentre Papa Francesco entrava nell’arcivescovado ortodosso di Atene, per incontrare Ieronymos II, la polizia locale ha bloccato un anziano sacerdote ortodosso, fuori dall’edificio, che si è gettato per terra urlando in greco “Papa sei eretico”. L’uomo è stato allontanato senza disordini.

