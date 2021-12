Nel viaggio, durato circa 3 ore, il Pontefice ha sorvolato l’Italia e la Grecia

(LaPresse) L’Airbus A320 Ita con a bordo Papa Francesco è atterrato nell’aeroporto internazionale di Larnaca, nell’isola di Cipro. Nel viaggio, durato circa 3 ore, il Papa ha sorvolato l’Italia e la Grecia. Nove gli operatori ad accompagnare il Pontefice nel suo primo viaggio con la nuova compagnia, tre nel personale di condotta e sei in quello di cabina. Sulle scocche laterali dell’aereo campeggia la grande scritta ‘Born in 2021’, nei colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso. Cipro è la prima tappa del suo 35esimo viaggio all’estero. Fino al 6 dicembre sarà sull’isola e in Grecia in una trasferta dedicata al tema dei migranti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata