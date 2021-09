Le parole del Pontefice durante l'udienza generale

Papa Francesco esprime vicinanza al popolo nigeriano dopo gli attentati di domenica. “Ho appreso con dolore gli attacchi armati domenica contro i villaggi Madamai e Abum, nel nord della Nigeria”, ha dichiarato il Pontefice parlando durante l’udienza generale. “Prego per coloro che sono morti e per quanti sono rimasti feriti e per l’intera popolazione nigeriana auspico sempre che sia garantita l’incolumità di tutti i cittadini”, ha concluso Francesco.

