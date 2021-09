Poi la S. Messa conclusiva del viaggio

Ultimo giorno del viaggio in Slovacchia per Papa Francesco, che ha pregato con i vescovi nel Santuario nazionale slovacco di Sastin, prima di celebrare la messa per concludere la sua visita nel Paese. Il viaggio, durato quattro giorni giorni era iniziato in Ungheria per poi proseguire in Slovacchia, è la sua prima uscita dopo aver subito l’intervento chirurgico intestinale a luglio scorso. Come di consueto, il Pontefice è arrivato sulla Papa-mobile ed è stato accolto da due ali di folla.

