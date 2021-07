Il pontefice operato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon

Intervento chirurgico per Papa Francesco, operato questo pomeriggio al Gemelli di Roma per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L’intervento, programmato da tempo e definito “di routine” dal Vaticano, è stato eseguito dal professor Sergio Alfieri. In mattinata il Papa aveva presenziato l’Angelus in Piazza San Pietro e aveva annunciato il viaggio apostolico in Ungheria e Slovacchia il prossimo settembre. L’intervento programmato nel primo giorno di riposo del Papa: a luglio, infatti, sono interrotte le udienze. Il pontefice resterà a Santa Marta per riposarsi.

