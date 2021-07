Bergoglio prima di entrare in ospedale per un'operazione programmata al colon ha recitato la preghiera domenicale in Piazza San Pietro

(LaPresse) Papa Francesco è stato ricoverato al Gemelli di Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Il pontefice è arrivato al policlinico romano poco dopo le 14 di domenica 4 luglio. L’intervento sarà eseguito dal professor Sergio Alfieri. Al termine dell’operazione verrà diramato un bollettino medico. In mattinata, dopo l’Angelus in Piazza San Pietro, Francesco aveva annunciato il viaggio apostolico in Ungheria e Slovacchia dal 12 al 15 settembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata