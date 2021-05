Così il Pontefice in un videomessaggio

(LaPresse) Nel sesto anniversario della pubblicazione della sua Enciclica ‘Laudato Sì’, Papa Francesco parla della questione climatica e ambientale: “La pandemia ha portato alla luce in modo ancora più forte il grido della natura e quello dei poveri che ne subiscono maggiormente le conseguenze, evidenziando che tutto è interconnesso e interdipendente e che la nostra salute non è separata dalla salute dell’ambiente in cui viviamo”, ha detto il Pontefice in un videomessaggio inviato in occasione del lancio della Piattaforma di azione Laudato si. “Abbiamo bisogno di un nuovo approccio ecologico, che trasformi il nostro modo di abitare il mondo, i nostri stili di vita, la nostra relazione con le risorse della Terra e, in generale, il modo di guardare all’uomo e di vivere la vita. Un’ecologia umana integrale, che coinvolge non solo le questioni ambientali ma l’uomo nella sua totalità, diventa capace di ascoltare il grido dei poveri e di essere fermento per una nuova società”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata