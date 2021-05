Dopo l'incontro il papa, Kerry e la sua delegazione hanno incontrato la delegazione vaticana per i colloqui sul clima

(LaPresse) Incontro tra Johhn Kerry, uno dei principali artefici dell’accordo sul clima di Parigi e attuale inviato statunitense per il clima per la sicurezza nazionale, e Papa Francesco. Dopo l’incontro il papa, Kerry e la sua delegazione hanno incontrato la delegazione vaticana per i colloqui sul clima.

