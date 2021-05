Il Pontefice: "L'abuso sui minori è una sorta di 'omicidio psicologico' e in tanti casi una cancellazione dell'infanzia"

“Anche oggi vediamo quante volte nelle famiglie la prima reazione è coprire tutto. E in altre istituzioni, anche nella Chiesa, c’è sempre. Dobbiamo lottare con questa abitudine vecchia di coprire”. Così Papa Francesco ricevendo in udienza in Vaticano l’associazione Meter, impegnata dal 1989 nella lotta alla pedofilia in Italia e in altri Paesi.

“L’abuso sui minori è una sorta di ‘omicidio psicologico’ e in tanti casi una cancellazione dell’infanzia. Perciò, la protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale è un dovere di tutti gli Stati, chiamati a individuare sia i trafficanti sia gli abusatori. In pari tempo, sono quanto mai doverose la denuncia e la prevenzione attuate nei vari ambiti della società: scuola, realtà sportive, ricreative e culturali, comunità religiose, singoli individui. Inoltre, nel campo della tutela dei minori e nella lotta alla pedofilia occorre predisporre interventi specifici per un aiuto efficace alle vittime”.

