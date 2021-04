Bergoglio durante il Regina Coeli: "Sono persone, vite umane"

(LaPresse) “Interroghiamoci tutti sulla tragedia dei 130 migranti morti nel Mediterraneo mentre invocavano aiuto”. A dirlo è stato Papa Francesco in piazza San Pietro durante la recita del Regina Coeli a proposito del naufragio nel Mediterraneo. “Vi confesso che sono molto addolorato per la tragedia che ancora una volta si è consumata: sono persone, vite umane che per due giorni hanno implorato invano aiuto che non è arrivato – ha detto Bergoglio parlando a braccio dalla finestra del Palazzo Apostolico – Questo è il momento della vergogna”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata