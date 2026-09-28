Cirque du Soleil, le immagini in anteprima del nuovo spettacolo ECHO

(LaPresse) – Sarà a Milano, il 5 maggio 2027, il debutto europeo di ECHO, il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil. Equilibrio, forza e poesia si incontrano in uno spettacolo visionario fatto di acrobazie, luci e design d’avanguardia. I Le prime immagini di ECHO mostrano un vortice di corpi sospesi e acrobati che sfidano la gravità, tra pertiche oscillanti, salti vertiginosi e spettacolari evoluzioni aeree. Sul palco, una tribù di artisti vestiti di bianco si lancia dalle bascule mentre, sullo sfondo, un misterioso cubo domina la scena e diventa parte integrante della narrazione visiva. Tra luci rosse e blu, voli e piroette, lo spettacolo costruisce una favola contemporanea dedicata alla connessione, alla creatività e alla forza della giovinezza.