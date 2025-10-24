Sciopero in cantiere Torino Esposizioni: "Sicurezza sul lavoro è un'emergenza"

Lavoratori nel cantiere di Torino Esposizioni in corso Massimo D’Azeglio 17 in sciopero per 2 ore (dalle 10 alle 12) di venerdì 24 ottobre, per sottolineare le innumerevoli problematiche in materia di sicurezza nel mondo dell’edilizia. La protesta in seguito alla morte di del collega, Andy Mwachoko, 42 anni, lo scorso 18 ottobre. “Questa tragedia di questo lavoratore morto dimostra che il problema della sicurezza va al di là delle dimensioni dei cantieri. Il tema della sicurezza sul lavoro è trasversale”, ha spiegato il Segretario CGIL Torino Federico Bellono Bellono. “Purtroppo il tema della sicurezza è trasversale, non si fa abbastanza, d’altronde noi rispetto a un anno fa ad oggi verifichiamo un aumento del 20% a Torino degli incidenti mortali e più in generale sono in crescita gli infortuni sul lavoro. Quindi è un’emergenza”, ha aggiunto.